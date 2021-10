EU will nach Ausfall mehr Konkurrenz für Facebook

Der fast sechsstündige weltweite Ausfall aller Facebook-Dienste hat für Kritik an der Vorherrschaft des US-Konzerns gesorgt. Der Vorfall zeige, dass es Bedarf an mehr Wettbewerb gebe, schrieb die für Wettbewerb und Digitales zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager auf Twitter. Die frühere Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen wurde indes noch am Dienstag im US-Kongress erwartet.