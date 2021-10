Facebook & Co. nach langem Ausfall wieder online

Am Montag waren neben der Plattform des Online-Netzwerks auch die zum Facebook-Konzern gehörenden Dienste WhatsApp und Instagram ausgefallen. Auch User in Österreich waren von dem Ausfall betroffen. Internet-Experten vermuteten einen Fehler in Einstellungen für die Infrastruktur, über die Nutzer Facebooks Ressourcen erreichen. Dadurch seien die Dienste nicht mehr im Netz auffindbar gewesen. Facebook selbst sprach lediglich von „Netzwerk-Problemen“. Unklar blieb zunächst, warum es so lange dauerte, den Ausfall zu beheben.