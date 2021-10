Grenzgeschichte(n) aus dem Burgenland

Historischer Dialog

Am Mittwochabend wird im Offenen Haus Oberwart (OHO) die Wanderausstellung eröffnet. Ziel ist es, an jeder Station nicht nur Historiker und andere Experten zum jeweiligen Schwerpunktthema zu Wort kommen zu lassen, sondern auch die Bevölkerung in den Dialog einzubinden. Gleiches gilt für Schulen und andere Bildungseinrichtungen. Als Nächstes kommt die Schau nach Schattendorf und Eisenstadt.