Seelische Erste Hilfe in den schwersten Stunden

Telefonische Beratung

Corona brachte natürlich neue Herausforderungen, viele Beratungsgespräche mussten am Telefon geführt werden. „Das ersetzt den Einsatz vor Ort aber nicht“, so Schmoll. Wichtig sei aber ähnlich wie bei der Ersten Hilfe die sofortige Einsatzbereitschaft. Diese wurde auch bei der Gasexplosion in Langenzersdorf im heurigen Jänner unter Beweis gestellt, als die Taskforce frühzeitig mit anderen Einsatzkräften alarmiert wurde, um auch das psychische Leid der Betroffenen zu lindern.