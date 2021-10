Polenbande stahl 265 Bierkisten aus Lagerhäusern

Die Tätergruppierung stahl bei den Einbrüchen mindestens 256 leere Getränkekisten, versteckte diese in nahegelegenen Maisfeldern und tauschte sie in kleinen Tranchen in Lebensmittelgeschäften ein. Die beiden Verdächtigen konnten mit einem weiteren Mittäter am 29. September 2021 bei einem Ladendiebstahl auf frischer Tat betreten und von Beamten des Landeskriminalamtes und der PI Altmünster festgenommen werden.