Heuer deutlich weniger Firmenpleiten

„Das liegt an der sogenannten ’Safety-Car-Phase’, die laut Finanzminister von 31.000 Unternehmen und Privatpersonen in Anspruch genommen wurde“, so Alexander Klikovits, Leiter der Unternehmensinsolvenz im Burgenland des Kreditschutzverband (KSV) 1870. Durch diese Phase würden viele Insolvenzen nur verschleppt. Dies könne dazu führen, dass die Substanz dieser Unternehmen angegriffen werde und ein kompletter Zusammenbruch dann nicht mehr vermeidbar sei.