25-Jähriger streifte Fußgänger und fuhr davon

Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt fuhr am Sonntag gegen 16.40 Uhr mit einem Pkw im Gemeindegebiet von Kaltenberg auf dem Güterweg Ebenort Richtung Silberberg. In einer unübersichtlichen Linkskurve geriet er aufgrund eines Sekundenschlafes an den rechten Fahrbahnrand und streifte dabei zwei ihm entgegenkommenden Fußgänger. Diese konnten sich und ihren Kinderwagen durch einen Sprung zur Seite retten.