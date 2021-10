Polizisten retteten Mieter aus brennender Wohnung

Stark verrauchte Wohnung

Beim Betreten der Wohnung war diese stark verraucht. Der Wohnungsmieter konnte am Boden liegend und schlafend vorgefunden werden. Die Polizisten brachten den Mann aus der Wohnung und öffneten die Fenster. Am E-Herd befanden sich Papierreste, welche in Brand geraten waren und die Rauchentwicklung hervorriefen.