Hund stürzte bei Wanderung am Kleinen Schönberg ab

Ein 48-Jähriger aus dem Bezirk Eferding unternahm am Samstag ab 8.30 Uhr gemeinsam mit seiner 45-jährigen Bekannten aus Linz eine Wanderung zum Gipfel des Kleinen Sonnstein in Gmunden. Die beiden hatten die zwei Hunde des Mannes dabei. Kurz vor dem Gipfel in einer Seehöhe von etwa 880 Meter rutschte der 12-jährige Hund gegen 9.30 Uhr am erdigen Steig aus und stürzte etwa 40 Meter ab. Der 48-Jährige konnte nicht zu seinem abgestürzten Hund absteigen und verständigte daraufhin mit seinem Handy die Einsatzkräfte.