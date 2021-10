87-Jahre: Ein Leben im Zeichen der Hilfe

Pater Johann Kiesling vertraut aber auf die Barmherzigkeit Gottes und die (Spenden-)Hilfe aus Niederösterreich. Und so zieht es des 87-Jährigen nach seinem „Heimatbesuch“ mit vorerst 5000 Euro wieder zu den Waisen- und Straßenkindern in Kongo – anstatt ins Seniorenheim in Amstetten.