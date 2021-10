FH für Gesundheitsberufe nur teilweise in Präsenz

Praktikum findet statt

„Über den Sommer haben wir intensiv an einem coronakonformen Studienbetrieb mit verstärkter Präsenz geplant, die Onlinelehre hat sich aber in vielen Bereichen in den letzten Monaten bewährt. Aufgrund des Studienangebotes in Gesundheitsberufen und der Praxisnähe haben wir grundsätzlich einen hohen Präsenzanteil. Viele Höhersemestrige sind derzeit im Praktikum“, erklärt FH-Sprecherin Tomasits.