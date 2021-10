Klimaticket: Hohe Nachfrage überlastet Server

Der Vorverkauf des österreichweiten Klimatickets ist am Freitag etwas zu erfolgreich angelaufen: In sozialen Medien meldeten Nutzer Probleme beim Kauf der Tickets. So gab es Probleme beim Hochladen von Fotos - Dies ist beim Kauf zwingend erforderlich. Die große Nachfrage führte dazu, dass die Server vorübergehend zusammenbrachen. An der Behebung des Problems wird gearbeitet.