Klimaticket: Jetzt alle Bundesländer mit an Bord

Start am Nationalfeiertag

Und tatsächlich: Nach der überfallsartigen Präsentation des unfertigen Tickets vor einigen Wochen - an der Wien & Co. teilweise heftige Kritik geübt hatten - wird heute eine Einigung mit der Ostregion präsentiert. Das Klimaticket, immerhin eines der zentralen Projekte der grünen Regierungsbeteiligung, wird also noch heuer in ganz Österreich gelten. Dem Vernehmen nach sollte sich nun auch der geplante Starttermin am 26. Oktober ausgehen.