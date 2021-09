Klimaticket fix: „Keine schlechte Sache, aber ...“

Ein Euro pro Tag für alle öffentlichen Verkehrsmittel im jeweiligen Bundesland sei versprochen worden, erinnerte Stöger. Oberösterreich habe für sein Bundesländerticket jedoch einen Preis von nahezu 700 Euro vorgesehen. „Günstige Tarife, also Leistbarkeit, sind wichtig, um die Bevölkerung für den öffentlichen Verkehr zu begeistern. Genauso wichtig ist aber auch das Angebot an Zügen und Bussen und die Infrastruktur“, so Stöger.