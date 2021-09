So viel kostet das Klimaticket für ganz Österreich

Zu keinem Thema werde sie so oft von den Menschen angesprochen, wie auf das Klimaticket, erklärte die Ministerin am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz. „Und ich verstehe die Ungeduld“, verwies sie darauf, dass ähnliche Vorhaben schon seit 15 Jahren in Regierungsprogrammen stehen. „Heute ist es so weit, meine Freude ist riesig - das Versprechen löse ich heute ein“ erklärte die Ministerin sichtlich bewegt.