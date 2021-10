Neue Ärzte für die Grüne Mitte ab Jänner 2022

Primärversorgungszentrum gegenüber dem Lenaupark

Nun - knapp zweieinhalb Jahre später - scheint endlich alles unter Dach und Fach! Fünf Hausärzte wollen sich in der Grünen Mitte ansiedeln und ab Jänner 2022, nach den „Hausärzten am Domplatz“ in der Stifterstraße, das zweite Primärversorgungszentrum in Linz eröffnen. Zu finden wird dieses in der Hamerlingstraße 27 sein. Im ersten Obergeschoß des Hauses gegenüber dem Lenaupark sollen die Praxisräumlichkeiten Platz finden, darüber Therapeuten ihrem Handwerk nachgehen können.