Heute beim Gespräch: Grüne umwerben die ÖVP

Selbstbewusst und gestärkt

Die Grünen gehen durchaus selbstbewusst, weil durch das Landtagswahlergebnis „gestärkt“, in das heutige Gespräch. Als einzige der bereits im Landtag vertretenen Parteien habe man am Sonntag in absoluten Zahlen Wählerstimmen dazugewonnen, sagt Landesgeschäftsführerin Ursula Roschger. Rund 25.000 ehemalige ÖVP-Wähler seien laut Wählerstromanalyse ins grüne Lager gewechselt.