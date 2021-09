Das ist der geheime Fahrplan zum Ländle-Derby

Montag: Gestern Vormittag schickte Austria-Coach Markus Mader sein Team in die Kraftkammer, am Nachmittag stand eine Trainingseinheit auf dem Platz an. „Damit wir nach dem Wochenende wieder in den Flow kommen“, so Mader. Bei Dornbirn trainierte ein Teil des Teams bereits regenerativ am Vormittag, bei der zweiten Einheit am Abend waren die Rothosen komplett - auch Mario Jokic war dabei, wird aber im Derby noch nicht zum Einsatz kommen.