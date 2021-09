Finnischer Torhüter erhält Vertrag bis Saisonende

Nach dem Verletzungsausfall von Einser „JP“ Lamoureux war für die Verantwortlichen der Red Bulls klar, dass man Ersatz suchen muss. Mit Nico Wieser, der gute Leistungen bot, und dem erst 19-jährigen Florian Bugl stehen nur noch zwei Erstliga-unerfahrene Torhüter im Kader. Die Last der nächsten Aufgaben – in Liga und Champions Hockey League stehen jetzt fünf Wochen mit jeweils drei Partien an – gehört auf mehrere Schultern verteilt.