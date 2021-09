Junger „Bleifuß“ wurde mit Tempo 217geblitzt

Gefahr in Verzug

Vier Lenker mussten wegen Gefahr in Verzug an Ort und Stelle ihre Kennzeichen abgeben. Zweifellos „den Vogel abgeschossen“ hat ein Führerscheinneuling auf der Westautobahn. Der Nachwuchs-Raser wurde im Bereich der 130-km/h-Beschränkung mit Tempo 217 erwischt. Außerdem unterschritt er den nötigen Sicherheitsabstand.