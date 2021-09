Taxilenker von Fahrgast geschlagen und ausgeraubt

Der Beschuldigte stieg gegen 1.30 Uhr beim Praterstern in Wien in das Taxi eines 34-Jährigen und gab als Zieladresse den Hauptplatz in Traun an. Gegen 4.30 Uhr fuhr der Taxilenker in den Kreisverkehr beim Hauptplatz in Traun und blieb stehen. Plötzlich attackierte der unbekannte Täter den Mann und griff zur Geldtasche. Er nahm Bargeld heraus und lief in Richtung Linzerstraße davon.