GAK-Routinier: „Reifeprüfung für die Spieler“

Nach dem missglückten Cup-Auftritt gegen die WSG Tirol am Mittwoch will Fußball-Zweitligist GAK am Sonntag (10.30) im zweiten Duell gegen Tirol Zählbares mitnehmen. Vor dem Duell gegen Wacker in der Merkur Arena sprach der derzeit verletzte Routinier Martin Harrer über seinen Weg zurück und das Match gegen die Innsbrucker.