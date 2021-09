FPÖ-Boss Bitschi mit 99,1 Prozent wiedergewählt

Die Nachwehen der Ibiza-Affäre, der teils ruppige Machtkampf zwischen Herbert Kickl und Norbert Hofer, das schlechte Abschneiden bei den jüngsten Wahlen - die Turbulenzen in der Bundes-FPÖ sind auch an den Vorarlberger Freiheitlichen nicht spurlos vorbeigegangen. Insofern ist es durchaus bemerkenswert, wie unaufgeregt der gestrige Parteitag auf dem Muttersberg über die Bühne ging. „Unser Landesparteitag hat eindrucksvoll gezeigt, dass die Vorarlberger Freiheitlichen sehr geeint, geschlossen und stark in die Zukunft gehen. Wir sind bestens gerüstet und bereit, in den nächsten Monaten die wichtigen Zukunftsthemen für unser Land anzupacken“, betonte denn auch der mit 99,1 (!) Prozent der Stimmen wiedergewählte FPÖ-Landesparteiobmann Christof Bitschi.