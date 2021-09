Wörthersee wird am Sonntag zum 24. Mal autofrei

42 Kilometer im Uhrzeigersinn um den See

Der offizielle Start mit Fahrradsegnung und motivierenden Klängen der Postmusik erfolgt um 10 Uhr beim Klagenfurter Minimundus, dann geht es im Uhrzeigersinn 42 Kilometer um den autofreien Wörthersee. Entlang der Strecke sorgen Autofrei-Partner und Gastronomen für Unterhaltung und beste Verpflegung – wie etwa das S’Wirtshaus in Pörtschach, Café Bistro-PeRo in Krumpendorf oder Shop-Café TrauDi in Töschling und viele weitere Bars und Restaurants.