Weiterbildung in der BAUAkademie Tirol

Karriere am zweiten Bildungsweg

Wer sich beruflich neu orientieren möchte, ist in der BAUAkademie Tirol ebenfalls in den besten Händen. Der zweite Bildungsweg bietet Bauarbeitern und Hilfskräften mit praktischer Erfahrung die Möglichkeit, neue Wege einzuschlagen. Ab 6. November 2021 startet beispielsweise die Ausbildung zum bautechnischen Zeichner am zweiten Bildungsweg. Dieser Kurs eignet sich auch ideal für Menschen aus Handwerksberufen und AHS-Absolventen.