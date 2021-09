Grujic wird neuer Bürgermeister von Zagersdorf

In Zagersdorf geht eine Ära zu Ende: Bürgermeister Helmut Zakall geht nach zwei Jahrzehnten in den Ruhestand. Im Oktober, ein Jahr vor den Gemeinderatswahlen, wird der Ortschef seine Funktion an SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Ivan Grujic übergeben. Für die Zukunft Zagersdorfs hat der Nachfolger schon viele Pläne.