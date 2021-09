Tim Cook bläst zur Jagd auf den Apple-„Maulwurf“

Dass zuletzt wiederholt Firmeninterna an die Öffentlichkeit durchgesickert sind, stößt Apple-Chef Tim Cook sauer auf - wie aus einem - ironischerweise - durchgesickerten Memo an Mitarbeiter des Konzerns hervorgeht. Cook kündigte darin an, dass Apple „alles in seiner Macht Stehende“ tun werde, um die „Maulwürfe“ zu identifizieren.