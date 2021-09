Warum Vorsorge bei Darmkrebs so wichtig ist

Wo besteht noch Versorgungsbedarf?

Der Experte ortet hierzulande auch eine Mangelversorgung an Leistungen, die den Magen-Darm-Trakt (gastroenterologisch) bzw. Leber und Gallenblase (hepatologisch) betreffen. „Deswegen haben wir in Kooperation mit der Österreichischen Ärztekammer und dem Wiener Institut für Höhere Studien, IHS, eine Untersuchung in Auftrag gegeben, die den derzeitigen Status der Versorgungslage erfassen soll: Was ist derzeit an Leistungen vorhanden, und was wäre der tatsächliche Bedarf? Diese Daten werden dabei helfen, die weitere Entwicklung der gastroenterologischen und hepatologischen Versorgung zu planen“, so Prim. Gschwantler.