99ers kassierten in Salzburg ein blaues Auge

Dreimal in Folge haben die 99ers Salzburg saisonübergreifend in die Knie gezwungen – am Sonntag aber schlug der Champion zurück! Mit einem 3:0 beendeten die Bullen die Erfolgsserie von Neo-Coach Dan Lacroix, der in seinen sieben Spielen davor (sechs Siege) immer gepunktet hatte. Für die Grazer war’s das erst vierte Saisonspiel ohne Punktezuwachs.
In der ausverkauften Salzburger Eisarena sahen 3500 Zuseher ein Spiel auf Augenhöhe, in dem beide Teams einander keinen Zentimeter schenkten. Nach 40 Minuten gab es noch keine Tore, weil die vermeintliche Grazer Führung durch Paul Huber (der eine von Kickert eingeklemmte Scheibe über die Linie drückte) nach Videostudium aberkannt worden war. Aber es war ein 0:0 der besseren Art. Diktiert von Kickert und Lagace, den Top-Goalies der Liga.
Im Schlussabschnitt aber entschied ein Doppelschlag: Erst überraschte St. Denis Lagace mit einem Hammer nach einem Bully, danach verwertete Bourke nach Lagace-Abwehr gegen Robertson. Nach diesem Schock hatten die 99ers keine Antwort mehr gegen den überragenden Kickert.
Nach einer Prügelei, in der Lukas Haudum nach Faustschlag von Bourke ein Cut unter dem rechten Auge davontrug, besorgte Thaler mit einem Empty-Net-Goal den 3:0-Endstand.
