Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eishockey

99ers kassierten in Salzburg ein blaues Auge

Steiermark
21.12.2025 18:04
Salzburg zwang die 99ers im Liga-Schlager in die Knie.
Salzburg zwang die 99ers im Liga-Schlager in die Knie.(Bild: GEPA)

Dreimal in Folge haben die 99ers Salzburg saisonübergreifend in die Knie gezwungen – am Sonntag aber schlug der Champion zurück! Mit einem 3:0 beendeten die Bullen die Erfolgsserie von Neo-Coach Dan Lacroix, der in seinen sieben Spielen davor (sechs Siege) immer gepunktet hatte. Für die Grazer war’s das erst vierte Saisonspiel ohne Punktezuwachs.

0 Kommentare

In der ausverkauften Salzburger Eisarena sahen 3500 Zuseher ein Spiel auf Augenhöhe, in dem beide Teams einander keinen Zentimeter schenkten. Nach 40 Minuten gab es noch keine Tore, weil die vermeintliche Grazer Führung durch Paul Huber (der eine von Kickert eingeklemmte Scheibe über die Linie drückte) nach Videostudium aberkannt worden war. Aber es war ein 0:0 der besseren Art. Diktiert von Kickert und Lagace, den Top-Goalies der Liga.

Im Schlussabschnitt aber entschied ein Doppelschlag: Erst überraschte St. Denis Lagace mit einem Hammer nach einem Bully, danach verwertete Bourke nach Lagace-Abwehr gegen Robertson. Nach diesem Schock hatten die 99ers keine Antwort mehr gegen den überragenden Kickert.

99er Haudum musste viel einstecken.
99er Haudum musste viel einstecken.(Bild: GEPA)

Nach einer Prügelei, in der Lukas Haudum nach Faustschlag von Bourke ein Cut unter dem rechten Auge davontrug, besorgte Thaler mit einem Empty-Net-Goal den 3:0-Endstand.

Porträt von Volker Silli
Volker Silli
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
140.647 mal gelesen
Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
121.431 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Salzburg
Millionen-Sponsor verlässt Salzburger Festspiele
99.344 mal gelesen
Krone Plus Logo
Finanzielle Durststrecke droht: Die Wasserfirma steigt mit Ende des Jahres bei den Festspielen ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf