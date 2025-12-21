99ers kassierten in Salzburg ein blaues Auge

In der ausverkauften Salzburger Eisarena sahen 3500 Zuseher ein Spiel auf Augenhöhe, in dem beide Teams einander keinen Zentimeter schenkten. Nach 40 Minuten gab es noch keine Tore, weil die vermeintliche Grazer Führung durch Paul Huber (der eine von Kickert eingeklemmte Scheibe über die Linie drückte) nach Videostudium aberkannt worden war. Aber es war ein 0:0 der besseren Art. Diktiert von Kickert und Lagace, den Top-Goalies der Liga.