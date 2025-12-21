Vorteilswelt
Sieg im Stechen

Max Kühner in Londoner Springprüfung unantastbar

Sport-Mix
21.12.2025 18:24
Max Kühner war in der Londoner Springprüfung unantastbar.
Max Kühner war in der Londoner Springprüfung unantastbar.(Bild: GEPA)

Der Österreicher Max Kühner hat am Sonntag im Rahmen des Londoner Weltcup-Wochenendes der Springreiter eine Springprüfung mit Stechen für sich entschieden.

Der 51-Jährige blieb in der Entscheidung auf Eic Cooley Jump The Q in 33,94 Sekunden fehlerfrei, distanzierte damit den britischen Lokalmatador Donald Whitaker (Millfield Colette) um 1,58 Sek.

Rang drei ging an den Iren Cian O‘Connor (Chatolinue PS). Ein Quintett hatte es in das Stechen geschafft.

