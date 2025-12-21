Mitten im Stadtzentrum Rakete aus Auto gefeuert

Umgehend stoppten die Beamten das Auto des 18-Jährigen und kontrollierten den Lenker. Rasch wurde auch der Zündler unter den Auto-Insassen herausgeholt: Er bekam an Ort und Stelle eine 50 Euro Geldstrafe wegen Verstoßes gegen das Pyrotechnikgesetz. Laut Polizei handelte es sich eher um eine kleinere Rakete. „Es bestand keine konkrete Gefährdung“, betonte auch Wolfgruber. Sonst hätten noch strafrechtliche Konsequenzen gedroht. Und der Lenker war laut Polizei auch noch im Cannabis-Rausch, wie ein Drogen-Test anzeigte. Er musste deshalb seinen Probeführerschein an Ort und Stelle abgeben.