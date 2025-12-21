Schweden durchsucht geankerten Russen-Frachter

Verdacht auf Waffentransporte

Die Inspektion sei noch nicht abgeschlossen. Hoglund wollte deshalb nichts dazu sagen, was an Bord gefunden worden war. Den weiteren Angaben zufolge stehen die Eigentümer des ⁠Schiffs auf der Sanktionsliste der EU. Zudem unterliegen das Schiff und seine Eigentümer, die M Leasing LLC, auch ‌US-Sanktionen, wie aus der Sanktionsdatenbank OpenSanctions hervorgeht. Sie werden verdächtigt, an Waffentransporten beteiligt zu sein. ‍