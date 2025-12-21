Touristen fuhren „dank“ Navi mit Auto auf Skipiste

Nicht einmal im Salzkammergut ist der Advent noch eine stille Zeit: „Am heutigen Adventsonntag wurden wir zu einer Fahrzeugbergung auf der Skipiste in Nähe der Seilbahnstation in Obertraun alamiert. Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass ein Ehepaar aus Singapur dem Navi vertraut und versucht hatte, mit seinem Leihwagen die Bergstation zu erreichen. Da der Lenker dabei über die Buckel der Beschneiungsanlage fahren wollte, fuhr er sich schließlich fest und rutschte seitlich ab“, berichtet die FF Obertraun.