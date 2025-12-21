Touristen fuhren „dank“ Navi mit Auto auf Skipiste

In good old Austria sollte man nicht nur das Navi, sondern auch das Hirn einschalten: Um die Erkenntnis ist nun ein Ehepaar aus Singapur reicher. Es war trotz Fahrverbote mit seinem Leihwagen auf die Skipiste am Krippenstein gefahren, bis ein Schneebuckel die Irrfahrt stoppte.
Nicht einmal im Salzkammergut ist der Advent noch eine stille Zeit: „Am heutigen Adventsonntag wurden wir zu einer Fahrzeugbergung auf der Skipiste in Nähe der Seilbahnstation in Obertraun alamiert. Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass ein Ehepaar aus Singapur dem Navi vertraut und versucht hatte, mit seinem Leihwagen die Bergstation zu erreichen. Da der Lenker dabei über die Buckel der Beschneiungsanlage fahren wollte, fuhr er sich schließlich fest und rutschte seitlich ab“, berichtet die FF Obertraun.
Elf Feuerwehrleute rückten mit einer Seilwinde an
Nachdem sich die Feuerwehrleute mit dem Rüstfahrzeug den Weg durch die Schneebuckel gebahnt hatten, konnten sie den Wagen rasch mit Seilwinde und Pölzholz bergen und zum Parkplatz verbringen. Im Einsatz standen elf Kameraden und eine Streife der Polizeiinspektion Bad Goisern.
Fahrverbote ignoriert
Bei dem Lenker handelte es sich um einen 66-jährigen Touristen. Er war mit seiner Frau an Bord blind den Anweisungen des Navis gefolgt, hatte mehrere Fahrverbote ignoriert, bis nach 500 Metern auf der Skipiste Schluss war.
