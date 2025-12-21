Bub warf Feuerwerk von Sessellift, löste Feuer aus

Zwei Hubschrauber führten Löschflüge durch. Die weitere Brandbekämpfung führten Feuerwehrleute und Bergbahnmitarbeiter vom Boden aus durch. Weil die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr nicht bis ganz nach oben fahren konnten, musste die Mannschaft von der Mittelstation mit der Gondelbahn nach oben fahren und von dort zu Fuß zum Einsatzort gehen. Nach rund einer Stunde konnte Brand aus gemeldet werden.