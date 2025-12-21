Bub warf Feuerwerk von Sessellift, löste Feuer aus

Gleich zweimal gab es am Sonntag im Tiroler Zillertal Waldbrandalarm. In einem Skigebiet in Fügen hatte ein neunjähriger Bub mit einem Feuerwerkskörper einen Brand ausgelöst, in Tux mussten die Feuerwehren ebenfalls zu einem Brand bei einer Gondelbahn ausrücken.
Zu dem ersten Brand kam es am Nachmittag im Skigebiet Spieljoch in Fügen. Wie die Polizei auf „Krone“-Nachfrage erklärte, soll dort ein neunjähriger Bub einen kleinen Feuerwerkskörper (Kategorie F1) vom Sessellift Onkeljoch geworfen und damit das Feuer an der Böschung ausgelöst haben. Wald war nicht betroffen. „Dort befindet sich nur trockenes Holz“, hieß es von der Polizei.
Zwei Hubschrauber führten Löschflüge durch. Die weitere Brandbekämpfung führten Feuerwehrleute und Bergbahnmitarbeiter vom Boden aus durch. Weil die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr nicht bis ganz nach oben fahren konnten, musste die Mannschaft von der Mittelstation mit der Gondelbahn nach oben fahren und von dort zu Fuß zum Einsatzort gehen. Nach rund einer Stunde konnte Brand aus gemeldet werden.
Betroffen waren rund 100 Quadratmeter. Wald hat nicht gebrannt, in dem betroffenen Areal befindet sich nur trockenes Holz.
Die Polizei zur „Krone“
Der Sessellift blieb während des Einsatzes gesperrt, verletzt wurde niemand. Auch der Schaden dürfte laut ersten Einschätzungen überschaubar sein. Der Bub, der mit dem Feuerwerkskörper den Brand ausgelöst hatte, blieb laut Polizei vor Ort und war geständig.
Laufender Einsatz bei Gondelbahn in Tux
Nur wenige Stunden später gab es erneut Waldbrandalarm, diesmal waren die Feuerwehren im hinteren Zillertal gefordert. Ersten Informationen zufolge kam es im Tuxer Ortsteil Lanersbach zu einem Flächenbrand bei einer Stütze der Eggalmbahn.
Da sich der Polizeihubschrauber Libelle noch in Fügen befand, war er rasch zur Stelle, um Löschflüge durchzuführen. Vom Boden aus bekämpften die Feuerwehren Tux und Mayrhofen die Flammen. Nach rund einer Stunde war auch dieser Brand gelöscht.
