25 Braunauer Ärzte impfen praxisfremde Patienten

Am Angebot könne es also nicht liegen, dass in Braunau, wo es derzeit zum zweiten Mal seit Ausbruch von Corona Ausreisekontrollen gibt, als einzigem Bezirk in Oberösterreich weniger als 50 Prozent der Gesamtbevölkerung geimpft sind. „Glücklicherweise bemerken wir in den Praxen wieder eine steigende Nachfrage nach der Impfung“, sagte der Braunauer Bezirksärztevertreter Clemens Schwarz.