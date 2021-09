„Man muss sich echt schämen für unseren Bezirk“

„Mich stören die Kontrollen nicht, ich bin geimpft und man kommt rasch durch“, sagte etwa Katrin Buchleitner (34) aus Altheim, die am Samstagvormittag aus dem Bezirk Braunau fuhr. Eine weitverbreitete Meinung am Checkpoint in Aspach – die Corona-Skeptiker und Impfgegner blieben daheim.