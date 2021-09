48 Spiele Sperre - das gab’s in Salzburg noch nie

Diese Geschichte schaffte es sogar in die deutsche „Bild“-Zeitung: Ein russischer Amateur-Kicker von Viktoria Bregenz rastete am 11. September gegen Göfis/Satteins 1b (9. Liga) aus. Der 28-Jährige deutete einen Kopfstoß an. Da er zuvor Gelb gesehen hatte, zeigte ihm der Schiri Gelb-rot. Erklärung: schon der Versuch sei strafbar! Der Russe soll geantwortet haben: „Ich zeige euch, was strafbar ist“ – und versetzte seinem Gegenspieler einen Kopfstoß.