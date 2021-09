Betrieb eingestellt: Reißleine nach 0:20-Pleite

Zum Teil nur mehr vier Spieler im Training

Die Trainingssituation (zwischen vier und 14 Spielern) allein machte einen Betrieb fast unmöglich, nach der 0:20-Schlappe in Lend am vergangenen Wochenende zog man die Reißleine. Er habe vor der Partie durchgehend telefoniert, um Aushilfsspieler zu organisieren, letztendlich brachte er nur mehr zehn Kicker aufs Feld. „Es macht so keinen Sinn mehr.“ Die im Sommer begonnene Jugendarbeit wird aber fortgesetzt.