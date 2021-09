Drei Coronafälle rund um den Gemeinderat in Steyr

Die Debatten über die letzte Gemeinderatssitzung vor der Wahl in Steyr am vergangenen Donnerstag reißen nicht ab. Wie berichtet, waren mit Stadtrat Michael Schodermayr und einem Rathaus-Beamten zwei Personen anwesend, die am nächsten Tag positiv auf Corona getestet wurden. Nun hat es auch noch Grünen-Spitzenkandidatin Ruth Pohlhammer erwischt: „Ich kann nur ausschließen, dass ich mich im Gemeinderat infiziert habe, weil ich dort gar nicht war!“ Nachsatz: „Trotzdem war es sorglos, die Sitzung im kleinen Saal und bei steigenden Inzidenzen abzuhalten, es gibt ja auch noch immer ungeimpfte Mandatare.“