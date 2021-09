Vorarlberg muss Gürtel deutlich enger schnallen

Lob, aber auch Tadel klang im gestrigen Evaluierungsbericht von Landesrechnungshofdirektorin Brigitte Eggler-Bargehr mit. Als positiv wertete sie, dass immerhin 19 der 22 Empfehlungen inzwischen vollständig umgesetzt sind. Darunter seien auch „wesentliche Anregungen“ - etwa in Bezug auf eine systematische Risikobewertung oder was die Sicherheit im Zahlungsverkehr anbelangt. Ausbaufähig sei hingegen das Liquiditätsmanagement, speziell was die Planung, Steuerung und Kontrolle der kurzfristigen Zahlungsmittelbestände und Zahlungsflüsse betrifft.