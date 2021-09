300 Stauden: Garage diente als Hanfplantage

Der „Zund“ aus der Bevölkerung entpuppte sich als Volltreffer, als die Kirchdorfer Polizisten am Montag in einem Einfamilienhaus in Schlierbach eine gerichtlich angeordnete Hausdurchsuchung durchführten. Die Gesetzeshüter fanden eine hoch professionelle „Indoor-Plantage“ mit 300 Stauden. Von außen konnte diese Anlage nicht erkannt werden. Es ist davon auszugehen, dass mit diesen Hanfpflanzen eine Gesamtmenge von mehr als sieben Kilogramm Cannabisblüten hergestellt werden hätte können. Die Aufzuchtanlage sowie rund 700 Gramm fertige Cannabisblüten wurden sichergestellt.