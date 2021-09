Rihanna rührt in Hauch von Nichts Werbetrommel

Topstars für Rihanna am Laufsteg

Ihre bereits dritte Fashion Show soll am Donnerstag gesendet werden. Für die musikalische Untermalung werden Stars wie Nas, Daddy Yanke oder auch Ricky Martin. Mit dabei sind die ehemaligen Victoria’s Secret Angel Adriana Lima und Behati Prinsloo sowie die Supermodel Gigi Hadid, Emily Ratajkowski und Irina Shayk. Auch werden die Soul-Sängerin Erykah Badu, Madonnas Tochter Lourdes Leon sowie Schauspielerin Vanessa Hudgens in Rihannas selbst kreierten Dessous zu sehen sein.