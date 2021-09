Mit Damenunterwäsche in fremdem Auto erwischt

Am Freitag gegen 23.38 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Memmingen durch die Alarmfirma eines Autohauses in der Münchner Straße informiert, dass sich eine Person an den dort abgestellten Fahrzeugen zu schaffen macht. Im Rahmen der Fahndung trafen die Polizisten daraufhin einen Mann auf dem Firmengelände in einem Pkw sitzend an.