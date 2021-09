Hochstaplerin wegen Betrugs in Linz festgenommen

Wegen Betrugs und Urkundenfälschung ist am Sonntag eine 21-jährige Linzerin festgenommen worden. Sie täuschte eine lukrative Eventmanagement-Firma vor und habe laut Polizei zahlreiche Dienstleistungen in Anspruch genützt sowie Luxusprodukte wie Möbel und Autos bestellt, aber auch mehrere Luxusimmobilien in Linz angemietet ohne sie zu bezahlen. In einer dieser Wohnungen sei die Festnahme erfolgt.