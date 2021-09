Die Impfbusse sollen noch bis Weihnachten fahren

Impfquote und PCR-Testungen

Heiß umworben werden weiterhin auch Jugendliche ab 12 Jahren, dazu wird oft in der Nähe von Schulen Station gemacht. Die Impfquote der unter 19-Jährigen liegt in Niederösterreich nur bei mageren 48 Prozent. Was das Testen anbelangt, sind seit Freitag nun alle 23 PCR-Automaten im Land in Betrieb. Eine Ausweitung des kostenlosen Service ist geplant, weitere Erhebungen laufen bereits.