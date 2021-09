Endlich zurück! Das war das Aufsteirern 2021

Kleines, feines Fest

An die Rekord-Besucherzahlen der Vorjahre kam das Aufsteirern 2021 nicht heran. Und das war so gewünscht, gewollt und vom Erfolgs-Veranstalterteam Ivents geplant. So konnte das Hoch-Fest der Volkskultur zu einem Hoffest der Spitzenklasse werden. Nämlich als Hofkonzert in mehreren charmanten Grazer Innenhöfen. Mit limitierter Besucherzahl - man musste sich vorab registrieren - und genauem 3-G-Check.