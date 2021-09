Aufsteirern: „Es ist ein Lebensgefühl“

Bereits zum zweiten Mal inszeniert der ORF das Aufsteirern als TV-Show. Pandemiebedingt geht das große Volkskulturfest auch dieses Jahr als Fernsehspektakel (2.10., 22 Uhr, ORF 2) über die Bühne. Doch man nähert sich in kleinen Schritten wieder einem echten Fest an: Eine Vielzahl an Innenhöfen der Grazer Innenstadt werden mit einem volkskulturellen Programm bespielt. Durch diese Konzerte und Darbietungen wird die steirische Volkskultur wieder gebührend zelebriert! Gleichzeitig bekommen volkskulturelle Verbände, Vereine und Gruppen die Möglichkeit, sich nach der langen, Corona-bedingten Pause wieder live dem Publikum zu präsentieren!