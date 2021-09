Dirndl und Lederhose: Das Hochfest der Volkskultur

Die Einhaltung der 3-G-Regel wurde freilich auch am Freitag in den Kasematten großgeschrieben. Da fand nämlich die Aufzeichnung der dazugehörigen ORF-Sendung (zu sehen am 2. Oktober, 22 Uhr, ORF 2) in Anwesenheit von Künstlern und VIPs statt. Der gerade wiederbestellte ORF-Landesdirektor Gerhard Koch: „Die Mischung macht’s bei dieser Sendung. Wir haben von Peter Kraus, über Opus bis hin zu Russkaja alle auf der Bühne.“ Apropos, der Sänger der Band, Georgij Makazaria, hatte wohl die ungewöhnlichste Show-Vorbereitung. Er ging davor kicken - für ein Charity-Match nächste Woche.