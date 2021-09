Superstar Sting: „Wir müssen die Bienen schützen!“

Also kann man durchaus sagen, dass Sie eine Art Beziehung zu den Bienen aufgebaut haben?

Nun ja, da ich Sting heiße, habe ich natürlich eine enge Beziehung zu Bienen. Ohne Bienen könnten wir unser Erntegut und unsere Nahrung nicht bestäuben. Bienen sind also sehr wichtig für uns, und sie sterben weltweit aus, wegen der Umweltverschmutzung und anderer Faktoren. Wir müssen diese kleinen Tiere schützen, allein schon für unser eigenes Wohl. Sie spielen eine integrale Rolle für die Beibehaltung unseres Lebens auf der Erde. Bienen sind also wirklich unsere Freunde, nicht nur meine. Und wir alle können dazu beitragen, ihr Überleben zu sichern.