Pensionsvergleich

Nettoersatzrate

Die sogenannte „Nettoersatzrate“, also wie viel Prozent seines Aktivlohns (als Arbeitnehmer) man im Ruhestand bekommt, liegt bei unseren Nachbarn unter 40 Prozent! In Österreich sind es noch weit über 70%. Für eine private Zusatzpension wurde in Deutschland jahrelang die geförderte „Riester-Rente“ propagiert. Doch ihr ging es wie der „Zukunftsvorsorge“ in Österreich: Seit die Zinsen praktisch null sind, gibt es keine Neuabschlüsse mehr. Einziger Trost für deutsche Rentner ist, dass immerhin 50% auch eine Firmenpension bekommen, bei uns sind das laut dem Wifo-Experten Thomas Url nur 22%.